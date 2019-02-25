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25. 02. 2019

Продюсер Евровидения следит за ситуацией с Maruv

Организаторы Евровидения следят за ситуацией с победительницей нацотбора в Украине певицей Maruv. Об этом в понедельник, 25 февраля, сообщает Страна со ссылкой на продюсера конкурса Йона Ола Санда.

"Мы получили много сообщений относительно этой ситуации. Это может быть проблемой для Украины и украинских делегатов", - сказал он и подчеркнул, что "конкурс Евровидение не может быть политическим".

"Мы оцениваем голоса, хореографию и музыку, а не идеи артистов вне сцены", - отметил продюсер.

По его словам, "он рассматривает эту ситуацию с коллегами". "На данный момент не думаю, что эта позиция изменится, мы планируем продолжать наслаждаться музыкой и искусством удивительной страны Украины", - отметил Йон Ола Санд.

Напомним, 23 февраля в украинском национальном отборе на Евровидение-2019 победила певица Maruv. Позже стало известно, что UA: Суспільне поставило певице ряд условий для участия в конкурсе, несмотря на победу. Maruv заявила, что ее пытаются заставить отказаться представлять Украину на конкурсе в Израиле. 
 
Контракт с певицей на участие в конкурсе в Израиле пока не подписан.
 
 

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Источник: korrespondent.net

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