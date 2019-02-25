Нафтогаз грозит снова отключить газ Смеле

Из-за срыва графика погашения задолженности Нафтогаз не подтвердил номинации на поставки газа Смелакоммунтеплоэнерго, из-за чего город в марте может остаться без отопления. Об этом сообщается на сайте Нафтогаза.

"Из-за срыва графика ежемесячных платежей по договору реструктуризации задолженности НАК Нафтогаз не имеет правовых оснований для подтверждения номинаций КП Смелакоммунтеплоэнерго на март 2019 года. Нафтогаз предоставил предприятию все возможные скидки и отсрочки расчетов, предусмотренные законодательством. Однако, производитель тепла уже два месяца не выполняет график погашения реструктуризованной задолженности", – говорится в сообщении.

На данный момент задолженность по выполнению договоров реструктуризации составляет 1,03 млн гривен. В Нафтогазе призвали власти города принять необходимые меры для погашения долгов.

Напомним, компания, которая оказывала услуги по представлению тепла, задолжала поставщику газа свыше 100 млн гривен. Из-за этого в городе без тепла были жилые дома, больницы, детские сады и школы. 14 ноября жители Смелы пикетировали Кабмин. А 19 ноября перекрыли дороги в Черкасской области с требованием, чтобы Нафтогаз Украины заключил с городским советом соглашение по поводу поставки газа. Протестующие опасались, что при отсутствии такого соглашения им придется платить двойной тариф за отопление.

27 декабря Смела начала получать газ от НАК Нафтогаз Украины для обеспечения города теплоснабжением.

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Источник: korrespondent.net