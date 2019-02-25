Полиция задержала мужчину, устроившего стрельбу на заправке

Полицейские нашли и задержали 59-летнего мужчину, который ранее устроил стрельбу на заправке в селе Стоянка Киево-Святошинского района. Об этом в понедельник, 25 февраля, сообщает пресс-служба полиции области.

Отмечается, что конфликт между стрелявшим и 34-летним киевлянином возник из-за поздравления с "советским праздником". Потасовка переросла в драку, во время которой старший мужчина совершил несколько выстрелов в область спины младшему. Затем стрелок сел в автомобиль AUDI Q7 и быстро исчез в неизвестном направлении.

На месте преступления работали следственно-оперативная группа Киево-Святошинского отдела полиции, криминалистическая лаборатория, патрульная полиция. Во время осмотра места происшествия изъяты три гильзы, резиновую пулю, калибром 9 мм.

Пострадавшего "скорая помощь" доставила в больницу, где ему диагностировали огнестрельные ранения головы и слепое ранение поясницы.

Полицейские установили местонахождение и личность правонарушителя. Им оказался 59-летний житель села Гореничи. В доме гражданина при проведении обыска полиция изъяла устройство для отстрела патронов, снаряженных резиновыми пулями, и разрешительные документы. Мужчине по месту жительства вызвали медицинскую помощь, его госпитализировали с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма и ушибы головы.

Обоих участников инцидента задержали, они находится в изоляторе временного содержания. Возбуждено два уголовных производства по статье о хулиганстве. Продолжается следствие.

Напомним, 23 февраля во Львове Порошенко поддержал забывших, "какой сегодня день".

Ранее в Киеве полицейские при погоне со стрельбой задержали нетрезвого водителя.

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Источник: korrespondent.net