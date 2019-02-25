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25. 02. 2019

Ирак начал операцию против ИГИЛ на границе с Сирией

Вооруженные силы Ирака начали операцию против террористической группировки Исламское государство в пограничных с Сирией провинциях. Об этом сообщает Al Hayat со ссылкой на официального представителя командования совместными операциями ВС страны генерала Яхья Расула.

"Операция проводится в пустынной местности провинций Салах-эд-Дин, Найнава, Анбар на границе с Сирией. Цель кампании, в которой задействована пехота и авиация, ликвидация остатков банд ИГ и недопущение нарушения безопасности и проникновения террористов", – заявил он.

Слова генерала прозвучали на фоне сообщений иракских СМИ о якобы переброске исламистов из Сирии в провинцию Анбар. Официального комментария из Багдада до сих пор не поступило.

Ранее в феврале бойцы вооруженной коалиции Силы демократической Сирии взяли под контроль последний форпост "ИГИЛ" в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии.

Также сообщалось, что вблизи сирийского города Ракка обнаружены массовые захоронения жертв ИГИЛ. В братских могилах захоронены не менее 3,5 тысячи человек.

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Источник: korrespondent.net

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