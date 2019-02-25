В Черновцах эвакуировали детскую больницу из-за подозрительного предмета

Возле входа в областную детскую больницу Черновцов в понедельник, 25 февраля, обнаружили подозрительную сумку. Людей из помещения эвакуировали, сообщает Укринформ со ссылкой на патрульную полицию.

"В Черновцах на улице Буковинской, 4 обнаружили подозрительный предмет. Неизвестную сумку обнаружили возле входа в здание детской больницы. Всех людей из здания эвакуировали", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают взрывотехники и другие спецслужбы.

Позже в полиции добавили, что в сумке опасных предметов не обнаружили. Всех людей снова впустили в детской больнице.

Напомним, в субботу неизвестные "минировали" вокзалы Харькова и Львова. При чем во Львове "минирование" происходило два дня подряд.

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Источник: korrespondent.net