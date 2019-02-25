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25. 02. 2019

Иран провел первый запуск крылатой ракеты с подлодки

Иран осуществил первый запуск крылатой ракеты с подводной лодки в ходе военно-морских учений вблизи Ормузского пролива. Об этом со ссылкой на иранские государственные СМИ сообщило агентство Reuters.

"На третий день ... испытаний, подводная лодка иранского флота класса Гадир успешно запустила крылатую ракету", - говорится в сообщении.

Указано, что в трехдневных учениях принимали участие более 100 судов.

Cмотрите фотогалерею: Иран провел первый запуск крылатой ракеты с подлодки

Известно, что в начале февраля Иран представил новую крылатую ракету с дальностью полета 1300 км во время празднования годовщины Исламской революции 1979 года.

По словам главы Минобороны Ирана Амира Хатами, новая ракета "земля-воздух" будет названа Hoveizeh и принадлежит к семейству представленных в 2015 году крылатых ракет Soumar.

Persian Gulf War Games: Iran Successfully Fires Missile from Submarine for First Time pic.twitter.com/XQipaMvWuy

— Fars News Agency (@EnglishFars) 24 лютого 2019 р.

Ранее Тегеран угрожал блокировать стратегически важный Ормузский пролив в ответ на любые враждебные действия США, включая попытки остановить иранский экспорт нефти с помощью санкций.

Как известно, принятая в 2015 году резолюция Совета безопасности ООН призывает Тегеран в течение восьми лет воздержаться от разработки ракет, способных переносить ядерное оружие. В свою очередь Иран утверждает, что эти ракеты не могут переносить ядерные боеголовки.

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Источник: korrespondent.net

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