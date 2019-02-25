Стрельба на Волыни: подозревают местного священника

В стрельбе из охотничьего ружья по жителям села Жидачин Киверцовского района (Волынская область) подозревают местного священника. Об этом со ссылкой на данные правоохранительных органов сообщает в понедельник, 25 февраля, УНН.

По информации полиции, один из местных жителей совершил несколько выстрелов из ружья, принадлежащего его сыну, в сторону односельчан. Стрельба произошла рядом с храмом, настоятелем которого является подозреваемый.

"Стрельбу 52-летний мужчина устроил на почве религиозной нетерпимости. Высказывая угрозы убийством лицам, которые там находились, он совершил четыре выстрела из охотничьего ружья. Никто из людей не пострадал", - говорится в сообщении.

Следователи Киверцовского отдела полиции по факту угрозы убийством по мотивам религиозной нетерпимости начали уголовное производство. Продолжается досудебное расследование, в ходе которого будут установлены все обстоятельства преступления.

Ранее стало известно, что в Волынской области в селе Жидачин местный житель стрелял из ружья по односельчанам.

Также сообщалось, что полицейские нашли и задержали 59-летнего мужчину, который ранее устроил стрельбу на заправке в селе Стоянка Киево-Святошинского района.

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Источник: korrespondent.net