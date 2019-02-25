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25. 02. 2019

На мосту в Германии сошел с рельсов поезд с газом

В западногерманском городе Мёрс грузовой поезд с газом сошел с рельсов во время движения по мосту. Об этом в понедельник, 25 февраля, пишет Rheinische Post.

Отмечается, что грузовой поезд двигался по железнодорожному мосту через автомагистраль в городе Мёрс, когда сошел с рельсов. Изначально спасатели не знали, произошла ли утечка, и заблокировали движение транспорта в округе.

Вскоре установили, что утечек нет, и блокирование дорог сняли. Машиниста поезда, который получил ранения, доставили в больницу.

Спасательные службы занимаются ликвидацией последствий аварии.

Ранее в Баварии грузовой поезд сошел с рельсов, ущерб оценивается в миллионы евро.

Также сообщалось, что в Швейцарии сошел с рельсов пассажирский поезд, следовавший из Германии в курортный город Интерлакен.

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Источник: korrespondent.net

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