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25. 02. 2019

Поселковый совет обвинили в растрате денег на памятник Шевченко

В Тернопольской области Подволочиский поселковый совет подозревают в растрате бюджетных средств на реконструкцию памятника Тарасу Шевченко. Об этом в понедельник, 25 февраля, сообщает пресс-служба областного управления полиции.

Указано, что внимание правоохранителей привлекла реконструкция памятника Шевченко, что на территории административного учреждения.

В ведомстве добавили, что в октябре 2018 года Подволочиский поселковый совет подписал договор подряда с частным предприятием на осуществление ремонта памятника Шевченко.

"За этот период, согласно актов выполненных работ, было освоено 139 тысяч гривен. Однако визуально, кроме бетонирования опалубки, ничего сделано не было. Досудебное расследование по факту присвоения имущества проводят следователи полиции", - доложили в ведомстве.

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Источник: korrespondent.net

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