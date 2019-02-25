В Украине заболеваемость корью снизилась на 15%

За минувшую неделю темпы заболевания корью среди украинцев снизились на 15,7% по сравнению с неделей ранее – заболели 2751 человек, из которых более 1400 – дети. Об этом сообщает Минздрав в понедельник, 25 февраля.

"По оперативным данным Центра общественного здоровья МОЗ Украины, в течение 8-й недели 2019 корью заболела 2751 человек – 1313 взрослых и 1438 детей. Это на 15,7% меньше по сравнению с показателями предыдущей недели (8-16 февраля)", – говорится в сообщении.

Отмечается, что за отчетную неделю в Киеве от осложнений кори умерла 57-летняя женщина. Всего в этом году умерло уже девять человек, среди которых двое детей. С начала вспышки корь унесла 30 жизней.

Всего с 28 декабря 2018 до 22 февраля 2019 корью в Украине заболело 24042 человека – 10588 взрослых и 13454 ребенка. Самые высокие показатели заболеваемости – во Львовской (всего 3741 человек: 1237 взрослых и 2504 ребенка), Винницкой (2136: 930 взрослых и 1206 детей), Ровенской (2109: 726 взрослых и 1383 ребенка), Хмельницкой (1 779 960 взрослых и 819 детей) областях и Киеве (2083 человека: 1179 взрослых и 904 ребенка).

В Минздраве напомнили, что прививки – единственная надежная защита от кори. Вакцинироваться могут бесплатно все дети до 18 лет, а также взрослые из групп риска – военные, участники ООС, студенты, педагоги и медики.

Сейчас во Львовской области продолжается спецоперация для повышения уровня иммунизации детей в возрасте от 6 до 18 лет. С 1 по 22 февраля пропущенные прививки получили уже 14545 школьников. Всего в Львовской области в январе насчитывалось почти 50000 школьников, которые в свое время пропустили прививку против кори. Позже будут охвачены другие области Украины. Подобные мероприятия уже сейчас проводятся в Виннице.

По данным Минздрава, все регионы обеспечены вакцинами КПК (против кори, паротита и краснухи) производства Бельгии и США: по состоянию на 14 февраля имеется более миллиона доз.

Ранее стало известно, что Минздрав не будет объявлять эпидемию кори в Украине, несмотря на то, что только за январь этой болезнью заболели более 15 тысяч человек. Это в несколько раз превышает темпы предыдущего года.

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Источник: korrespondent.net