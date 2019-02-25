Стало известно, в чем обвиняют экс-главу Генштаба

Военный прокурор Владимир Матиос на брифинге в понедельник, 25 февраля, заявил, что бывшего начальника Генерального штаба Владимира Заману подозревают в государственной измене, сообщает Украинская правда.

В частности, Заману подозревают в уменьшении личного состава боеспособных военнослужащих и расформировании воинских частей.

Также его действия якобы лишили государство противовоздушной обороны.

По словам Матиоса, в 2013 году Замана сократил войска почти на 17 тысяч человек и более 70 воинских частей.

Также экс-начальник Генштаба в начале 2014 года не привел войска в боевую готовность накануне российской агрессии, якобы зная о том, что она планируется.

В свою очередь генпрокурор Юрий Луценко на своей странице в Facebook сообщил, что Военная прокуратура и Служба безопасности задержали Заману.

"Реформа структуры ВСУ фактически готовила аннексию Крыма и "Новороссии". Кроме этого именно В. Замана издал директиву, которой подчинил руководителю Военно-Морских сил (будущему предателю адмиралу Ильину) все части тактической группы "Крым" ВСУ, что фактически парализовало сопротивление украинских военнослужащих в любое время российской агрессии", – написал Луценко.

Главный военный прокурор добавил, что в Печерский суд Киева направили ходатайство об аресте подозреваемого. Заседание должно состояться в понедельник 25 февраля.

Как сообщалось, сегодня военная прокуратура и СБУ задержали экс-главу Генштаба Владимира Заману.

Ранее генпрокурор Юрий Луценко заявил, что действия глав Генштаба и Минобороны 1991-2017 годов, которые привели к снижению обороноспособности страны, могут быть квалифицированы как государственная измена.

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Источник: korrespondent.net