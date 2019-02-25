Лента RSS
Подписаться на ленту
25 февраля 2019, понедельник, 16:02
+4°C
Завтра +3°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,14
  • € 2,43
25. 02. 2019

В Раде отреагировали на скандал с Евровидением

Глава комитета по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий в понедельник, 25 февраля, потребовал принять меры, чтобы в будущем не повторилась ситуация, когда российские компании привлекаются к украинскому отбору на конкурс Евровидение, сообщает РБК-Украина.

По его словам, вопрос важно решить в условиях гибридной войны в Украине.

Княжицкий обратился к первому вице-премьер-министру Степану Кубиву и заявил, что Кабинет министров Украины должен урегулировать вопрос отправки украинских артистов на песенный конкурс Евровидение.

"Хотел бы обратиться к господину Кубиву, давайте сделаем так, чтобы в будущем Украину на таких международных форумах как Евровидение не представляли солисты, которые выступают в стране-агрессоре с песнями, которые принадлежат российским компаниям. А в дальнейшем могут быть элементами гибридной войны. Я очень прошу правительство уделить этому внимание. Возможно, уделить этому внимание и профинансировать поездку украинского певца на Евровидение. Ведь для нашего государства это очень важно в условиях гибридной войны", - сообщил Княжицкий.

Как сообщалось, 23 февраля в украинском национальном отборе на Евровидение-2019 победила певица Maruv, которая будет представлять Украину на песенном конкурсе в столице Израиля Тель-Авиве в мае 2019 года. Однако песня, с которой она выступала, принадлежит компании Warner Music.
 
 
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Подобрал котенка в подъезде. Оказался котик. Принес домой, отмыл, покормил и все такое. Звоню матери, говорю: "Я себе кота завел, подскажи какое имя ему дать", а она мне: "Лучше бы ты себе девушку завел, да женился поскорее, а то уже с внуками понянчиться охота". В общем, назвал я котика Внук, живем теперь вдвоем. А девушки так и нет.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Минске проходит процесс над главным редактором TUT.by Мариной Золотовой.

Доверяете ли вы официальной версии следствия?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.