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25. 02. 2019

В 2018 году острым вирусным гепатитом В заболели более 1400 украинцев

В Украине в течение 2018 года острым вирусным гепатитом В заболели почти полторы тысячи человек. Об этом со ссылкой на информацию Центра общественного здоровья Минздрава сообщает в понедельник, 25 февраля, УНН.

"Количество случаев заболевания острым вирусным гепатитом В (за 2018 год - ред.) составляет 1449 человек, из них 50 человек до 17 лет", - доложили в Центре.

Также известно, что в 2018 году число больных хроническим вирусным гепатитом В выросло на 1574 человек, из них 31 человек до 17 лет.

Напомним, согласно данным Всемирной организации здравоохранения, от вирусных гепатитов B и C страдают 325 млн человек по всему миру.

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Источник: korrespondent.net

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