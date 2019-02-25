Лента RSS
Подписаться на ленту
25 февраля 2019, понедельник, 16:25
+4°C
Завтра +3°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,14
  • € 2,43
25. 02. 2019

Парламентские выборы в Молдове: победили социалисты

Партия социалистов победила на выборах в парламент Молдовы. Об этом заявила председатель Центризбиркома страны Алина Руссу, сообщает в понедельник, 25 февраля, РИА Новости.

"Партия социалистов Республики Молдова набирает 31,35% голосов", - отметила Руссу.

По ее словам, об этом свидетельствуют предварительные итоги парламентских выборов.

При этом она также добавила, что второе место занял блок ACUM, который набрал 26,39% голосов.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

Подобрал котенка в подъезде. Оказался котик. Принес домой, отмыл, покормил и все такое. Звоню матери, говорю: "Я себе кота завел, подскажи какое имя ему дать", а она мне: "Лучше бы ты себе девушку завел, да женился поскорее, а то уже с внуками понянчиться охота". В общем, назвал я котика Внук, живем теперь вдвоем. А девушки так и нет.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Минске проходит процесс над главным редактором TUT.by Мариной Золотовой.

Доверяете ли вы официальной версии следствия?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.