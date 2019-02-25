Парламентские выборы в Молдове: победили социалисты

Партия социалистов победила на выборах в парламент Молдовы. Об этом заявила председатель Центризбиркома страны Алина Руссу, сообщает в понедельник, 25 февраля, РИА Новости.
"Партия социалистов Республики Молдова набирает 31,35% голосов", - отметила Руссу.
По ее словам, об этом свидетельствуют предварительные итоги парламентских выборов.
При этом она также добавила, что второе место занял блок ACUM, который набрал 26,39% голосов.
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Источник: korrespondent.net
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