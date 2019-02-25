Выступление Юнкера прервал звонок жены

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер из-за телефонного звонка жены прервал свою речь на пресс-конференции по итогам саммита в Египте. Об этом в понедельник, 25 февраля, пишут РИА Новости.
"Прошу прощения, жена звонит", - сказал Юнкер и ответил на телефонный звонок.
В зале раздался смех журналистов.
Ранее Юнкер рассмешил журналистов реакцией на неожиданный телефонный звонок во время пресс-конференции.
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Источник: korrespondent.net
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