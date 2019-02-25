В Украине заявили о планах создать космодром

Государственное предприятие Производственное объединение Южный машиностроительный завод им.А.М.Макарова (Днипро) инициирует создание в Украине плавучей платформы для запуска ракет. Об этом сообщил генеральный директор предприятия Сергей Войт, передает Укринформ.

"Украина не имеет собственного космодрома, хотя сам только Южмаш специализируется на ракетостроении и осуществляет внешнеэкономическую деятельность с 23-мя странами, в том числе Европы. Нам давно нужно иметь собственную площадку для запуска ракет, и создать ее можно на Херсонщине", - сказал Войт.

Он сообщил, что недавно общался с коллективом Херсонского государственного завода Паллада, на котором изготавливают плавучие сооружения (доки). Там готовы к сотрудничеству и партнерству.

"Наши инженеры искали варианты, рассматривали много вопросов. Необходимо все учитывать, ведь некоторые страны против того, чтобы над ними запускали ракеты. Совместно с Укроборонпромом мы решили сделать такую ​​платформу на херсонском предприятии Паллада", - объяснил гендиректор Южмаша.

Отметим, государственное предприятие Производственное объединение Южный машиностроительный завод им.А.М.Макарова создано в 1944 году. Предприятие считается одним из флагманов производства ракет-носителей и спутников в Украине, и это позволяет государству обеспечивать 8-10% пусковых услуг, которые предоставляются ежегодно международным компаниям.

Ранее сообщалось, что Украина отправила США конструкции для ракеты-носителя Antares. Южмаш изготовил и отправил заказчику в США две основные конструкции первой ступени ракеты-носителя Antares.

Напомним, ранее в США запустили в космос "украинскую" ракету.

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Источник: korrespondent.net