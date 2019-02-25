Во время конфликта в одном из кафе в Кропивницком произошла стрельба. Об этом в понедельник, 25 февраля, сообщает пресс-служба полиции Кировоградской области.

Так, в полицию поступил сигнал о том, что неизвестный осуществил выстрел в помещении одного из местных кафе.

"По информации правоохранителей, во время конфликтной ситуации с работником заведения гражданин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, достал из кармана пистолет и выстрелил в пол перед собой. После этого мужчина ушел в неизвестном направлении. Свидетель происшествия сообщила, что видела похожее лицо вблизи кафе", - говорится в сообщении.

Правонарушителя вскоре задержали. Им оказался 30-летний местный житель. У него изъяли оружие.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований и начато уголовное производство.

Мужчине грозит от трех до семи лет лишения свободы.

Cмотрите фотогалерею: Житель Кропивницкого устроил стрельбу в кафе

Ранее стало известно, что в Волынской области в селе Жидачин местный житель стрелял из ружья по односельчанам. Стрельбу 52-летний мужчина устроил на почве религиозной нетерпимости.

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Источник: korrespondent.net