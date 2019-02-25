На "минималку" живут 40% украинцев - Госстат

Доходы 41% украинцев не превышают 3,7 тысяч гривен. Такие данные приводит Госслужба статистики в отчете за три квартала 2018 года.

При этом треть людей живут на зарплату меньше фактического уровня прожиточного минимума (3,2 тысячи гривен).

Зарплату свыше 5,1 тысяч гривен в январе-сентябре 2018 года получали лишь 27% людей (в аналогичном периоде 2017 года таких было 12,6%).

Данные Госстата свидетельствуют, что почти 61% городских жителей и 57,5% селян в прошлом году получали в месяц меньше, чем среднестатистический украинец.

При этом рост цен на продукты питания так и не позволил людям хоть немного изменить структуру трат. 48% своих доходов граждане страны тратят на еду. 15% уходит на оплату услуг ЖКХ. На одежду и обувь остается всего около 5%. Экономят украинцы и на своем здоровье. Как и годом ранее, на лечение они расходуют около 4% семейного бюджета.

В данных Госстата за первое полугодие 2018 года сообщалось, что за год количество украинцев, живущих за чертой бедности сократилось на 9,2%.

Отметим, по данным Счетной палаты, уровень бедности в Украине по итогам 2017 года увеличился до 27%.

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Источник: korrespondent.net