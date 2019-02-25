Трамп ожидает от Ким Чен Ына "правильный выбор"

Президент США Дональд Трамп уверен, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын сделает "правильный выбор" в пользу отказа его страны от ядерного оружия на их встрече,которая состоится в ближайшие дни во Вьетнаме.

"Встреча за завтраком с губернаторами нашей страны, и потом отправляюсь во Вьетнам для очень важного саммита с Ким Чен Ыном. В случае полной денуклеаризации КНДР скоро станет экономическим локомотивом. Без нее все останется так же, [как сейчас]. Председатель Ким примет мудрое решение!" - написал Трамп в Twitter в понедельник, 25 февраля.

Ранее стало известно, что лидер КНДР Ким Чен Ын выехал в Ханой на бронированном поезде на встречу с президентом США Дональдом Трампом.

Напомним, 12 июня 2018 года в Сингапуре состоялась первая в истории встреча лидеров США и КНДР.

По итогам переговоров Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали совместное соглашение, в котором говорится, что Пхеньян будет работать в направлении "полной денуклеаризации Корейского полуострова".