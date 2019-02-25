Трамп ожидает от Ким Чен Ына "правильный выбор"

Президент США Дональд Трамп уверен, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын сделает "правильный выбор" в пользу отказа его страны от ядерного оружия на их встрече,которая состоится в ближайшие дни во Вьетнаме.
"Встреча за завтраком с губернаторами нашей страны, и потом отправляюсь во Вьетнам для очень важного саммита с Ким Чен Ыном. В случае полной денуклеаризации КНДР скоро станет экономическим локомотивом. Без нее все останется так же, [как сейчас]. Председатель Ким примет мудрое решение!" - написал Трамп в Twitter в понедельник, 25 февраля.
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Источник: korrespondent.net
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