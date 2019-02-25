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25. 02. 2019

ЕС профинансирует восстановление обсерватории в Карпатах

Европейский Союз выделит 1 млн 53 тыс. евро на восстановление астрономически-метеорологической обсерватории на горе Поп Иван (Черногорский хребет, Карпаты). Об этом в своем Facebook сообщила вице-премьер Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.

На базе обсерватории планируют создать Международный научный центр Обсерватория Прикарпатского университета и Варшавского университета, отметила она. Соответствующее грантовое соглашение заключили Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника и Министерство инвестиций и развития Польши.

"Концепция, предложенная Прикарпатским национальным университетом, заключается в создании так называемого трансформера, который объединит современный научно-исследовательский центр с базой подготовки специалистов для проведения поисково-спасательных операций", - отметили в университете.

Проект "Адаптация бывшей обсерватории на горе Поп Иван для нужд высокогорного спасательного центра" реализуют в рамках программы европейского трансграничного сотрудничества Польша-Беларусь-Украина 2014-2020.

В частности, за счет ЕС планируют установить современное метеорологическое оборудование, приобрести необходимую спасательную технику и современное снаряжение для украинского и польского спасательных отрядов. Это поможет выполнять поисково-спасательные операции в сверхсложных условиях высокогорья. Часть средств потратят на ремонт и обустройство помещений в пределах задач проекта.

"Этот грант достаточно сложный с точки зрения выполнения. В частности, около 50 процентов грантовых средств будет направлено на ремонт, восстановление и адаптацию помещений обсерватории для нужд спасательных служб и научного центра", - отметил ректор Прикарпатского университета Игорь Цепенда.

По его словам, проект рассчитан на два года, но фактически он должен быть реализован в течение полугода, ведь в условиях высокогорья вести строительные работы можно не более трех месяцев в году.

Сейчас Украина принимает участие в четырех программах приграничного сотрудничества с общим бюджетом 360 млн евро.

Ранее сообщалось, что Украине дадут денег на дороги в Приазовье. Европейский инвестиционный банк присоединится к помощи украинскому Приазовью. Банк намерен дать денег на ремонт дорог, соединяющие Мариуполь, Запорожье, Бердянск и Николаев.

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Источник: korrespondent.net

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