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25. 02. 2019

Американские военные попали в ДТП в Польше

В Польше перевернулся микроавтобус с американскими военными, шестеро пострадали, двое имеют серьезные травмы. Об этом сообщает Gazeta Wrozlawska.

Авария произошла днем понедельника, 25 февраля, на автостраде А4 возле Любошева. Микроавтобус ехал в направлении Вроцлава. Автобус съехал с дороги по пока не выясненным причинам и перевернулся.

В машине ехали семь военных США. Шестеро из них были ранены, двое - тяжело. Пострадавших госпитализировали в три разные больницы.

Движение транспорта на месте остановили на несколько часов. В спасательной операции привлекли 4 пожарных бригады, пять медицинских бригад, полицию и военную полицию.

Cмотрите фотогалерею: Американские военные попали в ДТП в Польше

 
Ранее польский президент Анджей Дуда заявил, что Польша готова принять больше военных США. На польской территории уже находятся 4,5 тысячи американских военных, но Варшава согласна на дальнейшее увеличение их численности.
 

Ранее стало ивестно, что США значительно увеличат число военных в Польше. Об этом заявила американский посол в Польше Джорджетт Мосбахер. По ее словам, увеличение числа американских военных в Польше не связано с созданием базы США.

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Источник: korrespondent.net

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