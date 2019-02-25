Замана: Закрывал все то, что не нужно ВСУ

Бывший глава Генштаба Владимир Замана, которого подозревают в госизмене, в понедельник, 25 февраля, заявил, что сокращал только ненужные подразделения ВСУ.

"Я закрывал все то, что не нужно Вооруженным силам - у нас был оркестр Вооруженных сил, оркестр Сухопутных войск, оркестр Противовоздушных сил... я понимаю, что оно красиво ходит, но это все средства", - отметил Замана.

По его словам, подписанное им каждая директива, которая предусматривала сокращение военнослужащих и военных подразделений, разрабатывалась коллективно на выполнение соответствующей государственной программы.

"Я их подписывал, потому что был руководителем, но сокращение Вооруженных сил - политическое решение, а не мое лично. Есть государственная программа реформирования Вооруженных Сил, в которой определены численность Вооруженных Сил", - добавил Замана.

Он также отметил, что хотел бы, чтобы численность ВСУ составляла 200 000 военнослужащих, но на тот момент был бюджет, в котором при численности в 165 000 военнослужащих ВСУ в год выделялась определенная сумма, 94 процента которого шло на зарплаты военнослужащим и только 6% на развитие армии.

При этом он добавил, что приносил присягу еще в 1993 году, когда прибыл служить в ВСУ, хотя военная прокуратура утверждает обратное. "Если я присягу не приносил, то все мои решения, которые я принимал, ... не настоящие", - подчеркнул он.

По его мнению, сейчас украинской власти выгодно найти "козла отпущения", поскольку он активно критиковал ее за трусость в условиях аннексии Крыма, а также за измену идеалам Майдана.

Также он подчеркнул, что за последние пять лет никто не интересовался его персоной, хотя он не прятался и не собирается бежать из страны. "Пришли домой, сделали обыск. Предложили проехать. Это утром было. Сейчас я здесь", - рассказал Замана.

Как сообщалось, сегодня военная прокуратура и СБУ задержали экс-главу Генштаба Владимира Заману. Его подозревают в сокращении армии и лишении государства противовоздушной обороны.

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Источник: korrespondent.net