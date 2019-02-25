Лента RSS
Подписаться на ленту
25 февраля 2019, понедельник, 19:01
+4°C
Завтра +3°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,14
  • € 2,43
25. 02. 2019

Замана: Закрывал все то, что не нужно ВСУ

Бывший глава Генштаба Владимир Замана, которого подозревают в госизмене, в понедельник, 25 февраля, заявил, что сокращал только ненужные подразделения ВСУ.

"Я закрывал все то, что не нужно Вооруженным силам - у нас был оркестр Вооруженных сил, оркестр Сухопутных войск, оркестр Противовоздушных сил... я понимаю, что оно красиво ходит, но это все средства", - отметил Замана.

По его словам, подписанное им каждая директива, которая предусматривала сокращение военнослужащих и военных подразделений, разрабатывалась коллективно на выполнение соответствующей государственной программы.
 
"Я их подписывал, потому что был руководителем, но сокращение Вооруженных сил - политическое решение, а не мое лично. Есть государственная программа реформирования Вооруженных Сил, в которой определены численность Вооруженных Сил", - добавил Замана.
 
Он также отметил, что хотел бы, чтобы численность ВСУ составляла 200 000 военнослужащих, но на тот момент был бюджет, в котором при численности в 165 000 военнослужащих ВСУ в год выделялась определенная сумма, 94 процента которого шло на зарплаты военнослужащим и только 6% на развитие армии.
 

При этом он добавил, что приносил присягу еще в 1993 году, когда прибыл служить в ВСУ, хотя военная прокуратура утверждает обратное. "Если я присягу не приносил, то все мои решения, которые я принимал, ... не настоящие", - подчеркнул он.

По его мнению, сейчас украинской власти выгодно найти "козла отпущения", поскольку он активно критиковал ее за трусость в условиях аннексии Крыма, а также за измену идеалам Майдана.

Также он подчеркнул, что за последние пять лет никто не интересовался его персоной, хотя он не прятался и не собирается бежать из страны. "Пришли домой, сделали обыск. Предложили проехать. Это утром было. Сейчас я здесь", - рассказал Замана.

Как сообщалось, сегодня военная прокуратура и СБУ задержали экс-главу Генштаба Владимира Заману. Его подозревают в сокращении армии и лишении государства противовоздушной обороны.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Подобрал котенка в подъезде. Оказался котик. Принес домой, отмыл, покормил и все такое. Звоню матери, говорю: "Я себе кота завел, подскажи какое имя ему дать", а она мне: "Лучше бы ты себе девушку завел, да женился поскорее, а то уже с внуками понянчиться охота". В общем, назвал я котика Внук, живем теперь вдвоем. А девушки так и нет.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Минске проходит процесс над главным редактором TUT.by Мариной Золотовой.

Доверяете ли вы официальной версии следствия?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.