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25. 02. 2019

ДТП с автобусом в Китае: число погибших выросло до 22

В результате аварии на шахте в Китае погибли 22 шахтера, еще 29 получили ранения. Об этом в понедельник, 25 февраля, сообщает China Global Television Network.

Инцидент произошел из-за неисправности тормозов в автобусе, который перевозил горняков.

Пятнадцать человек погибли на месте, один погиб по пути в больницу и шесть - в больнице.

В результате аварии 23 человека находятся в критическом состоянии.

21 killed, 29 others injured after a vehicle lost control reportedly due to faulty brakes at a mining company in northern China's Inner Mongolia Autonomous Region Saturday; an investigation into the accident is underway https://t.co/YDdlNxjAr0 pic.twitter.com/iVVj6pR3Fx

— CGTN (@CGTNOfficial) 24 февраля 2019 г.

Ранее сообщалось, что в аварии в Китае погибли не менее 20 человек, еще 30 пострадали.

Напомним, в Конго 18 человек погибли в результате ДТП с участием грузовика, перевозишего серную кислоту.

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Источник: korrespondent.net

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