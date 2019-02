ДТП с автобусом в Китае: число погибших выросло до 22

В результате аварии на шахте в Китае погибли 22 шахтера, еще 29 получили ранения. Об этом в понедельник, 25 февраля, сообщает China Global Television Network.

Инцидент произошел из-за неисправности тормозов в автобусе, который перевозил горняков.

Пятнадцать человек погибли на месте, один погиб по пути в больницу и шесть - в больнице.

В результате аварии 23 человека находятся в критическом состоянии.

21 killed, 29 others injured after a vehicle lost control reportedly due to faulty brakes at a mining company in northern China's Inner Mongolia Autonomous Region Saturday; an investigation into the accident is underway https://t.co/YDdlNxjAr0 pic.twitter.com/iVVj6pR3Fx