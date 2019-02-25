Каждый час в Украине умерают 67 человек - нардеп

В Украине каждый день умирает 1600 человек. Об этом заявила глава комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец во время заседания согласительного совета в понедельник, 25 февраля, сообщает УНН.

"Каждый час умирает 67 наших сограждан, за сутки умирает - 1600, в том числе вследствие недоступной медицинской помощи ... Есть законы, которые срочно нуждаются вынесения на рассмотрение, которые позволят сохранить жизни наших граждан", - отметила Богомолец.



В частности, она отметила необходимость скорейшего рассмотрения Закона об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения, а также разблокирование законов об общеобязательном государственном медицинском страховании и о трансплантации, которая сейчас заблокирована в Украине.

Согласно исследованию, в Украине из-за ошибок врачей, которых можно было избежать, умирает более 30 человек каждый день.

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Источник: korrespondent.net