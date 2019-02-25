Бывшего мэра Рима приговорили к шести годам тюрьмы за коррупцию

Бывший мэр Рима Джанни Алеманно в понедельник, 25 февраля, приговорен к шести годам тюрьмы за коррупцию. Об этом сообщает Аnsa.

Бывшему мэру также пожизненно запрещено занимать государственные должности.

Процесс связан с громким делом Mondo di Mezzo, которое касается выдвижения обвинений в организованной преступности в связи с заключением многомиллионных контрактов для города.

Алеманно отрицает вину, называет приговор ошибочным и обещает подать апелляцию.

Как сообщалось, в ноябре 2018 года на юге Италии по подозрению в коррупции арестовали мэра города Фускальдо Джанфранко Рамундо и еще 13 человек.

Также ранее в Греции по обвинению в коррупции арестовали бывшего министра обороны и экономики страны Янноса Папантониу, а также его жену Ставрулу Курако.

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Источник: korrespondent.net