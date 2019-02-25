В Укрзализныце рассказали, что чаще всего забывают пассажиры в поездах

Пассажиры поездов чаще всего забывают свои мобильные телефоны, зонты и элементы одежды. Об этом в понедельник, 25 февраля, сообщила пресс-служба Укрзализныци.

Отмечается, что в случае, если пассажир вышел из вагона в пути следования поезда и сразу заметил, что забыл в вагоне вещи, то он должен обратиться к начальнику той станции (вокзала), на которой вышел, и написать заявление. Пассажир должен в заявлении указать номер вагона и место, которые занимал пассажир, описать забытые вещи и отметить ближайшую станцию, на которую пассажир желает их перевезти.

"Если вещи были утеряны и найдены не в поезде, а на определенной станции, то они на этой станции и сохраняются. Пассажирам их выдают только после проверки документов, удостоверяющих личность", - добавили в пресс-службе.

Пассажиры могут обратиться по свои забытые или потерянные вещи в поезде на пути следования на конечную станцию прибытия. Вещи там хранятся не более 30 дней.

"Среди забытого в поездах обычно больше телефонов, а также зонты и одежда", - отметили в компании.

Чаще всего люди забывают вещи на станции Киев-Пассажирский, где больше всего пассажиров. Отсюда вещи попадают в бюро находок.

"Чтобы забрать изъятые вещи из бюро находок станции Киев-Пассажирский, пассажир должен в заявлении сделать опись вещей. Если вещи хранились в автоматических камерах хранения, необходимо указать номер ячейки и шифр, или предоставить жетон, или при наличии расчетный чек", - говорится в сообщении.

Ранее УЗ назначила 17 дополнительных поездов к 8 марта.

Напомним, в 2019 году Укрзализныця планирует на четверть поднять стоимость тарифов на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом.

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Источник: korrespondent.net