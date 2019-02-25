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25. 02. 2019

Американский авианосец встанет на рекордно долгий ремонт

Американский авианосец George H. W. Bush (CVN-77) прибыл в верфь Норфолка для планового технического обслуживания, который продлится рекордные в истории флота США 28 месяцев, сообщает портал Naval Today.
 
 
Основная нагрузка ляжет на персонал Военно-морской верфи Норфолка. Остальную часть работ возьмут на себя сторонние подрядчики.
 
Специалисты верфи планируют, в частности, решить проблему с системой слива. Так, сообщалось, что во время первого боевого похода в Персидский залив на авианосце дважды отказались работать все биотуалеты.
 
Руководитель программы Джефф Берчетт отметил, что George H. W. Bush не садился на кильблоки с 2006 года.
 
Ранее сообщалось, что на самом дорогом военном корабле ВМС США Gerald R. Ford стоимостью 13 миллиардов долларов зафиксировали десятки сбоев электромагнитных катапульт, которые используются для запуска самолетов. Корабль вошел в состав ВМС в июле 2017 года.
 
 
George H. W. Bush - десятый и последний авианосец типа "Нимиц". Спущен на воду в октябре 2006 года. В 2009 году корабль включили в состав американского флота.
 
 

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Источник: korrespondent.net

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