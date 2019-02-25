Антикоррупционный суд зарегистрирован как юрлицо

Высший антикоррупционный суд зарегистрирован как юридическое лицо. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной судебной администрации.

Так, 22 февраля 2019 в соответствии со статьей 147 Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей" осуществлена ​​государственная регистрация вновь созданного юридического лица - Высшего антикоррупционного суда, о чем внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.

Идентификационный код юридического лица в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований - 42836259.

Местонахождение юридического лица: г.Киев, ул. Липская, д. 18/5.

Продолжаются другие меры по обеспечению необходимых действий для надлежащего начала работы Высшего антикоррупционного суда.

Ранее сообщалось, что Антикорсуд возглавил скандальный экс-прокурор. Временно исполняющим обязанности руководителя аппарата Высшего антикоррупционного суда назначен экс-прокурор Алексей Жуков. Общественный совет международных экспертов и Высшая квалификационная комиссия судей завершили отбор кандидатов в Высший антикоррупционный суд.

Напомним, конкурс в Антикоррупционный суд стартовал 12 ноября. В нем приняли участие 240 человек.

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Источник: korrespondent.net