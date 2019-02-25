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25. 02. 2019

На КПВВ Станица Луганская умер пенсионер

На КПВВ Станица Луганская в Луганской области при переходе пункта пропуска умер пожилой мужчина. Об этом в понедельник, 25 февраля, сообщил представитель Уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский в соцсети Facebook.

По его словам, это пятая смерть на этом КПВВ с начала текущего года.

"При переходе пункта пропуска умер мужчина 1952 г.р. С начала года это уже пятый смертельный случай на данном КПП", - говорится в сообщении.

Как сообщили в благотворительном фонде Право на защиту, фельдшеры пытались спасти 67-летнего мужчину, но безуспешно. Предварительно установлено, что смерть наступила в результате сердечного приступа.

Напомним, в январе на контрольно-пропускных пунктах въезда-выезда Станица Луганская и Майорск умерли 65-летний мужчина и 79-летняя женщина.

Также сообщалось, что на блокпосту в КПВВ Станица Луганская умер мужчина 1951 года рождения.

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Источник: korrespondent.net

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