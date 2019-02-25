Лента RSS
Подписаться на ленту
25 февраля 2019, понедельник, 20:45
+4°C
Завтра +3°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,14
  • € 2,43
25. 02. 2019

Новый Европарламент может изменить отношение к Украине - вице-премьер

Новый состав Европарламента после выборов, которые состоятся в феврале, может изменить поддержку Украины. Об этом сообщила вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, передает Европейская правда.

"Вызов из-за выборов в Европарламент в связи с ростом популизма и роли праворадикальных сил серьезен. Не исключены такие изменения в составе Европарламента, которые могут повлиять на поддержку Украины", - сказала она.

В то же время Климпуш-Цинцадзе не прогнозирует таких изменения, которые будут способны всерьез изменить такую ​​поддержку, в частности благодаря институциональной устойчивости ЕС.

"Я надеюсь - и все исследования подтверждают такие ожидания - что оппоненты поддержки международного права или сторонники РФ не будет иметь критической массы в следующем созыве Европарламента, но есть шанс, что они будут пытаться смещать акценты", - пояснила она.

Вице-премьер одновременно подчеркнула важное условии, которое поможет сохранить поддержку ЕС через институциональные механизмы.

"Мы надеемся, что все решения и Еврокомиссии, и Европейского совета, как то поддержка реформ Украины, будут теми институциональными вещами, которые не дадут ЕС изменить курс на поддержку Украины, если Украина сама будет продолжать тот курс, которым мы двигались", - рассказала она.

Британия не будет участвовать в выборах в Европарламент

Ранее сообщалось, что после завершения президентства Петр Порошенко мечтает стать депутатом Европейского парламента от Украины. 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Подобрал котенка в подъезде. Оказался котик. Принес домой, отмыл, покормил и все такое. Звоню матери, говорю: "Я себе кота завел, подскажи какое имя ему дать", а она мне: "Лучше бы ты себе девушку завел, да женился поскорее, а то уже с внуками понянчиться охота". В общем, назвал я котика Внук, живем теперь вдвоем. А девушки так и нет.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Минске проходит процесс над главным редактором TUT.by Мариной Золотовой.

Доверяете ли вы официальной версии следствия?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.