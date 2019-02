В Британии впервые в истории зимой зафиксировано больше +20 градусов

В Великобритании в понедельник, 25 февраля, был установлен абсолютный рекорд для зимних температур воздуха в западной части Уэльса, где впервые в истории наблюдений в холодное время года на территории Соединенного Королевства столбик термометра превысил 20 градусов Цельсия. Об этом сообщила метеослужба страны в Twitter.

"В Троскоеде, графство Кередигион, температура достигла +20,3 градуса, что сделало этот день самым жарким февральским днем ​​в истории наблюдений. Также впервые мы зафиксировали показатель в более чем 20 градусов зимой", - информировали британские метеорологи в микроблоге.

It's reached 20.3 °C at Trawsgoed, Ceredigion making it the UK's warmest February day on record. It's also the first time we've recorded over 20 degrees in winter pic.twitter.com/naGaJbjjWS