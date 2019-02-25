На Трампа подали в суд за домогательства

На президента США Дональда Трампа подала в суд бывшая сотрудница его избирательного штаба за сексуальное домогательство. Альва Джонсон утверждает, что Трамп поцеловал ее без согласия. Об этом сообщает The Washington Post.

Так, Альва Джонсон заявила, что отвергла попытки Трампа поцеловать ее на митинге в Тампе, штат Флорида, в августе 2016 года. Она якобы повернула голову, когда Трамп попытался поцеловать ее, в результате чего будущий президент прижал губы к ее рту.

"Я сразу почувствовала себя оскорбленной, потому что не ожидала и не хотела этого. Я все еще вижу, как его губы приближаются к моему лицу ", - сказала Джонсон.

Отмечается, что иск Джонсон является первым обвинением президента в сексуальных домогательствах во время предвыборной кампании.

Белый дом опроверг утверждение.

"Этого никогда не было, и этому прямо противоречат многочисленные достоверные свидетельские показания", - заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, назвав обвинения "абсурдными".

Напомним, американка Саммер Зервос подала в суд иск о защите чести и достоинства против Трампа. В октябре 2016 года Саммер Зервос публично заявила о сексуальных домогательствах со стороны Трампа. Тогда она рассказала, что миллиардер домогался до нее в 2007 году в номере отеля Beverly Hills.

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Источник: korrespondent.net