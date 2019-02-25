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25. 02. 2019

Афера с акциями Tesla: пострадали 20 украинцев

Голосеевский районный суд Киева арестовал на два месяца двух подозреваемых в организации масштабной аферы по продаже ценных бумаг американской компании Tesla Motors Inc. Об этом сообщает в понедельник, 25 февраля, пресс-служба прокуратуры столицы.

Суд одновременно установил подозреваемым залог в сумме пять миллионов гривен для каждого. 

Сообщается, что на сегодня в правоохранительные органы уже обратилось 20 граждан, пострадавших от этой аферы. По предварительным подсчетам, сумма нанесенного им ущерба достигает 600 тысяч долларов.

Прокуратура города Киева продолжает искать пострадавших от этих мошеннических действий.

Напомним, что подозреваемые - супружеская пара из Одессы - создали интернет-сайт псевдо представительства американской компании Tesla Motors Inc в Украине, а также два предприятия ООО "Тесла Групп Украина" и ООО Насдак Групп Украина, через которые предлагали гражданам приобрести ценные бумаги (акции и облигации) указанного американской корпорации.

На самом деле никаких сделок с ценными бумагами злоумышленники не совершали, лицензии на осуществление деятельности на фондовом рынке у них не было, а денежные средства, полученные от граждан, присваивали.

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Источник: korrespondent.net

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