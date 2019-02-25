Экс-глава Генштаба совершил госизмену в сговоре с Януковичем - следствие

Бывший начальник Генштаба Вооруженных Сил Украины Владимир Замана совершил государственную измену, действуя в сговоре с экс-президентом, ныне осужденным Виктором Януковичем. Об этом в понедельник, 25 февраля, в зале Печерского суда заявил прокурор военной прокуратуры Виктор Король, сообщает РБК-Украина.

"Замана, действуя в сговоре с Януковичем, умышленно совершил государственную измену, оказав помощь РФ в проведении подрывной деятельности на территории Украины", - отметил прокурор.

Напомним, 25 февраля военная прокуратура и СБУ задержали экс-главу Генштаба Владимира Заману. Его подозревают в сокращении армии и лишении государства противовоздушной обороны.

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Источник: korrespondent.net