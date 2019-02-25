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25. 02. 2019

Матиос заявил о провале операции по задержанию "беркутовцев"

Еще в августе 2014 года Генеральная прокуратура планировала тайную операцию по задержанию 18 "беркутовцев", причастных к преступлениям на Майдане, однако она провалилась. Об этом заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в эфире телеканала ZIK.

"В десятых числах августа 2014 года, благодаря спланированной в большом режиме секретности операции, с легендированием, что для проведения парада войск в августе 2014 года, для обеспечения безопасности охраняемых лиц и так далее, определенные части Нацгвардии, "Беркута", а также "Альфы" должны были отбыть на полигон Десна в Черниговской области, где должно было состояться одномоментное задержание 18 сотрудников "Беркута", помимо прочих 150, которые были туда привлечены для предотвращения бунта", - отметил Матиос.

По его словам, такие меры необходимы были для предотвращения бунта спецназовцев.

Об этой информации, по словам Матиоса, знали только 15 человек, 5 из которых имели управленческие функции и имели списки лиц, которых планировали задержать. Впрочем буквально за день до операции все 18 "беркутовцев" покинули пределы Украины разными путями. Причем в каждом из списков была допущена 1 ошибка.

"И один из списков сработал", - отметил прокурор.

После этого было открыто уголовное производство, в ходе которого допрашивали всех причастных, впрочем пока дело по расследованию преступлений на Майдане застряло на месте по вине прокурора Сергея Горбатюка.

"Дела продаются", - прокомментировал отсутствие результатов в расследовании дела о преступлениях на Майдане.

Напомним, ранее сообщалось, что в РФ готовы предоставить гражданство беглым беркутовцам.

Генпрокуратура: РФ не выдает 16 экс-беркутовцев

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Источник: korrespondent.net

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