В Германии езиды требуют наказания немцев-ИГИЛовцев, вернувшихся с войны

В Берлине 25 февраля Центральный совет езидов, представляющих автономное религиозно-этническое сообщество, выступило с критикой безответственного отношение федерального правительства к вернувшимся из Сирии в Германию немцам-джихаддистам, воевавшим в рядах ИГИЛ.

«Это обязанность моего федерального правительства обеспечивать безопасность, чтобы участники военных преступлений и преступлений против человечества предстали перед судом, особенно если они были совершены собственными гражданами», – утверждает председатель совета езидов в Германии Ирфан Ортак, сообщает sedmitza.ru.

Ортак подверг критике заявление министра иностранных дел Хайко Мааса о том, что власти Германии не имеют доступа к потенциальным военным преступникам.

С помощью повторного судебного разбирательства и судебного преследования Центральный совет езидов также надеется на получение информации о пропавших езидах и обнаружении возможных массовых захоронений.

На сегодняшний день, по данным немецких спецслужб, из примерно 1050 немцев, которые отправились в зону боевых действий, треть вернулась в Германию.

В 2016 году Независимая Комиссия ООН по расследованию в военных преступлений ИГИЛ в Сирии представила доклад о том, что «Исламское государство» осуществляет геноцид в отношении езидов, “народность которых в результате, на данный момент, находится на грани уничтожения”.

Источник: krynica.info