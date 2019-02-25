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25. 02. 2019

Жительницу Житомира задержали за попытку сорвать плакат с ветераном АТО

Полиция задержала женщину, которая 20 февраля пыталась сорвать плакат с изображением ветерана АТО на остановке общественного транспорта в Житомире. Об этом написала на своей странице в Facebook глава министерства Украины по делам ветеранов Ирина Фриз.

Отмечается, что 30-летняя женщина пыталась содрать плакат социального проекта "Лица мира" с изображением украинского защитника Андрея Верхогляда. 23-летний Андрей Верхогляд с позывным "Левша" - командир роты 72 ОМБр им. Черных Запорожцев, родом из Новоград-Волынского. В АТО попал в 2016 году, сразу по окончании Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного, 1 февраля 2017 был награжден Орденом Богдана Хмельницкого III степени, 14 сентября 2017 получил негосударственную награду - орден Народный герой Украины.

Как сообщалось, в Киеве облили краской памятник воинам АТО. Памятник постоянно подвергается нападениям вандалов. Также сообщалось, что в Запорожье облили краской Мурал единства поколений защитников Украины.

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Источник: korrespondent.net

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