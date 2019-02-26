США собирают Совбез ООН по Венесуэле − СМИ

США запросили проведение заседания Совета Безопасности ООН по Венесуэле. Об этом в понедельник, 25 февраля сообщило агентство EFE со ссылкой на дипломатические источники.

Отмечается, что заседание должно состояться 26 февраля и Вашингтон настаивает на его проведении в открытом формате.

Ранее американская делегация в Нью-Йорке представила другим членам Совбеза ООН проект резолюции, в которой выражается поддержка Национальной Ассамблее Венесуэлы во главе с лидером оппозиции Хуаном Гуайдо.

В документе говорится, что США выступают за "немедленный" запуск "политического процесса, который приведет к свободным, справедливым и достойным доверия выборам".

По данным источников агентства, пока неясно, кто представит США на заседании Совбеза, так как в настоящее время американский постпред при ООН не назначен.

Напомним, в октябре 2018 года стало известно, что предыдущий постпред США в ООН Никки Хейли покидает эту должность.

Как сообщал Корреспондент.net, 23 января спикер Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо объявил себя временным президентом Венесуэлы. Его поддержали США, ЕС и ряд других стран региона и мира.

Оппозиция Венесуэлы 23 февраля попыталась ввезти в страну гуманитарную помощь. Во время ее доставки на границе Венесуэлы и Колумбии произошли столкновения с венесуэльскими силовиками и были сожжены три грузовика с гуманитарными грузами.

По данным МИД Колумбии, пострадали около 300 человек.

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Источник: korrespondent.net