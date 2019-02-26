Лента RSS
Подписаться на ленту
26 февраля 2019, вторник, 02:48
+3°C
Завтра +2°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,14
  • € 2,43
26. 02. 2019

Глава МИД Ирана заявил об уходе в отставку

 
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф сообщил, что уходит с должности. Об этом он написал в Instagram в понедельник, 25 февраля.
 
"Большое спасибо за великодушие дорогого и смелого народа Ирана и его властей за последние 67 месяцев. Я искренне извиняюсь за неспособность продолжать службу и за все недостатки во время службы. Будьте счастливы и достойны", − заявил Зариф.
 
Пресс-секретарь МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что не владеет информацией о возможных причинах отставки главы ведомства. При этом он подтвердил, что профиль Зарифа в Instagram является настоящим и не подвергался хакерской атаке.
 
Как уточнили в администрации президента Ирана, Хасан Роухани еще не принял отставку главы МИД.
 
Напомним, Зариф возглавил Министерство иностранных дел Ирана в 2013 году. Именно он в 2015 году подписал "ядерную сделку", которая при Бараке Обаме позволила снять санкции с государства.

Как сообщал Корреспондент.net, в мае 2018 года президент США Дональд Трамп сообщил о выходе его страны из ядерной сделки с Ираном.

Позже Вашингтон возобновил действие санкций против Тегерана, которые были сняты в 2015 году, и пообещал введение новых мер.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

Подобрал котенка в подъезде. Оказался котик. Принес домой, отмыл, покормил и все такое. Звоню матери, говорю: "Я себе кота завел, подскажи какое имя ему дать", а она мне: "Лучше бы ты себе девушку завел, да женился поскорее, а то уже с внуками понянчиться охота". В общем, назвал я котика Внук, живем теперь вдвоем. А девушки так и нет.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Минске проходит процесс над главным редактором TUT.by Мариной Золотовой.

Доверяете ли вы официальной версии следствия?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.