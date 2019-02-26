Глава МИД Ирана заявил об уходе в отставку

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф сообщил, что уходит с должности. Об этом он написал в Instagram в понедельник, 25 февраля.

"Большое спасибо за великодушие дорогого и смелого народа Ирана и его властей за последние 67 месяцев. Я искренне извиняюсь за неспособность продолжать службу и за все недостатки во время службы. Будьте счастливы и достойны", − заявил Зариф.

Пресс-секретарь МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что не владеет информацией о возможных причинах отставки главы ведомства. При этом он подтвердил, что профиль Зарифа в Instagram является настоящим и не подвергался хакерской атаке. Как уточнили в администрации президента Ирана, Хасан Роухани еще не принял отставку главы МИД. Напомним, Зариф возглавил Министерство иностранных дел Ирана в 2013 году. Именно он в 2015 году подписал "ядерную сделку", которая при Бараке Обаме позволила снять санкции с государства. Как сообщал Корреспондент.net, в мае 2018 года президент США Дональд Трамп сообщил о выходе его страны из ядерной сделки с Ираном. Позже Вашингтон возобновил действие санкций против Тегерана, которые были сняты в 2015 году, и пообещал введение новых мер.

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Источник: korrespondent.net