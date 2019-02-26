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26. 02. 2019

Кубинцы поддержали новую конституцию

 
Кубинцы 25 февраля проголосовали за утверждение новой конституции в стране. По предварительным данным, более 6,8 миллиона граждан поддержали принятие нового основного закона, сообщила в Twitter директор по коммуникациям МИД Кубы Яира Хименес.
 
При этом против выступили более 700 тысяч человек.

На голосование был вынесен вопрос: "Вы ратифицируете новую конституцию республики?".

Напомним, в декабре 2018 года проект нового основного закона одобрил парламент Кубы. 

Среди основных изменений в конституции − частичное признание частной собственности, учреждение постов президента и премьер-министра, ограничение пребывания на высшем государственном посту двумя пятилетними сроками, сохранение положений о социалистическом характере государства и руководящей роли коммунистической партии страны в жизни общества.
 
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Источник: korrespondent.net

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