Кубинцы поддержали новую конституцию

При этом против выступили более 700 тысяч человек. При этом против выступили более 700 тысяч человек. Кубинцы 25 февраля проголосовали за утверждение новой конституции в стране. По предварительным данным, более 6,8 миллиона граждан поддержали принятие нового основного закона, сообщила в Twitter директор по коммуникациям МИД Кубы Яира Хименес.

На голосование был вынесен вопрос: "Вы ратифицируете новую конституцию республики?".

Напомним, в декабре 2018 года проект нового основного закона одобрил парламент Кубы.

Среди основных изменений в конституции − частичное признание частной собственности, учреждение постов президента и премьер-министра, ограничение пребывания на высшем государственном посту двумя пятилетними сроками, сохранение положений о социалистическом характере государства и руководящей роли коммунистической партии страны в жизни общества.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net