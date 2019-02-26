Лента RSS
Подписаться на ленту
26 февраля 2019, вторник, 04:29
+3°C
Завтра +2°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,14
  • € 2,43
26. 02. 2019

Выборы в Молдове: лидирует пророссийская партия

 
Центральная избирательная комиссия Молдовы вечером 25 февраля объявила окончательные результаты парламентских выборов после обработки данных со 100% участков. Об этом сообщает Интерфакс.
 
Пресс-секретарь ЦИК Родика Сырбу подчеркнула, что результаты по-прежнему считаются предварительными, так как окончательными считаются только данные, представленные в оригиналах бюллетеней для голосования, которые еще продолжают поступать в ЦИК.
 
При этом, как отмечает агентство, представленные данные, скорее всего, не претерпят изменений.
 
Так, пророссийская Партия социалистов получила 35 мест в парламенте. В национальном округе она лидирует, набрав 31,15% голосов избирателей (441 236 голосов). 
 
Проевропейский блок ACUM занял второе место. Его результат − 26,66% (380 180 голосов). Фракция будет состоять из 26 депутатов.
 
Правящая Демократическая партия получит 30 депутатских мандатов. В национальном округе за ДПМ проголосовали 23,62 % (334 544 избирателей).
 
Напомним, 24 февраля в Молдове прошли парламентские выборы и консультативный референдум по вопросу сокращения количества депутатов парламента со 101 до 61.
 
Большинство избирателей поддержали идею сократить число депутатов.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

Подобрал котенка в подъезде. Оказался котик. Принес домой, отмыл, покормил и все такое. Звоню матери, говорю: "Я себе кота завел, подскажи какое имя ему дать", а она мне: "Лучше бы ты себе девушку завел, да женился поскорее, а то уже с внуками понянчиться охота". В общем, назвал я котика Внук, живем теперь вдвоем. А девушки так и нет.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Минске проходит процесс над главным редактором TUT.by Мариной Золотовой.

Доверяете ли вы официальной версии следствия?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.