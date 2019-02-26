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26. 02. 2019

Организаторы Евровидения прокомментировали скандал с Maruv

 
В Европейском вещательном союзе (EBU) заявили, что ответственность за выбор участника для Евровидения лежит непосредственно на национальном вещателе. Об этом в понедельник, 25 февраля, сообщила пресс-служба конкурса.
 
"Каждый участвующий вещатель несет ответственность за выбор своего участника для "Евровидения" в соответствии с правилами, установленными Европейским вещательным союзом. Телекомпания в настоящее время ведет переговоры, чтобы объявить представителя для конкурса этого года, и как только они будут подтверждены, будут объявлены на официальных каналах Евровидения, − говорится в заявлении.
 
Напомним, 23 февраля в финале национального отбора на Евровидение победу одержала Maruv. Однако Национальная общественная телекомпания Украины (НОТУ), которая является организатором отбора на песенный конкурс, после объявления результатов взяла двухдневный перерыв для утверждения окончательного решения.
 
В понедельник, 25 февраля, стало известно, что Maruv не будет представлять Украину на песенном конкурсе Евровидение-2019. Певица и НОТУ не достигли соглашения по поводу отдельных пунктов контракта.
 
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Источник: korrespondent.net

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