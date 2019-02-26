Суд ООН призвал Британию вернуть архипелаг Чагос Маврикию

Великобритании следует "как можно скорее" передать контроль над архипелагом Чагос в Индийском океане островному государству Маврикий. Такое решение принял Международный суд ООН в Гааге в понедельник, 25 февраля.

Согласно ему, британскому правительству рекомендуется позволить Маврикию "завершить деколонизацию своей территории с учетом реализации права жителей на самоопределение".

Решение суда ООН не носит обязательного характера, но, как отмечают наблюдатели, имеет большое символическое значение.

Ранее Генеральная ассамблея ООН обратилась к суду с просьбой выразить свою точку зрения по территориальному спору между Великобританией и Маврикием, длящемуся более 50 лет.

Архипелаг Чагос расположен на расстоянии почти в две тысячи км к северо-востоку от Маврикия.

В начале 19-го века британцы отвоевали Маврикий у французов и признали его своей колонией.

В ноябре 1965 года Великобритания объявила Чагос, относившийся до этого к Маврикию, частью британской территории в Индийском океане. Примерно 2,5 года спустя Маврикий обрел независимость.

В 1966 году Лондон и Вашингтон заключили договор о совместном использовании в военных целях входящих в архипелаг Чагос островов.

Через шесть лет США начали строить на Диего-Гарсии, крупнейшем острове Чагоса, военную базу, которая теперь считается одним из важнейших американских опорных пунктов в мире. В начале 1970-х годов британцы переселили с Чагос на Маврикий и Сейшелы почти 2000 жителей, некоторые из которых после 2003 года перебрались в Великобританию.

В 2008 году переселенцам запретили возвращаться на Чагос.

Источник: Русская служба DW

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Источник: korrespondent.net