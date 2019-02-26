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26. 02. 2019

В Госдепе "приняли к сведению" отставку главы МИД Ирана

 
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США не изменят свою политику по отношению к Ирану независимо от того, уйдет ли в отставку иранский министр иностранных дел Джавад Зариф. Об этом глава Госдепа написал в Twitter во втроник, 26 февраля.
 
"Наша политика остается неизменной, режим (иранский − ред.) должен действовать как в нормальной стране и уважать свой народ", − отметил дипломат.
 
Он также добавил, что США обратили внимание на информацию об отставке.
 
"Мы принимаем к сведению отставку Джавада Зарифа. Посмотрим, насколько это определенно.В любом случае, он (Джавад Зариф) и Хасан Рухани (президент Ирана − ред.) − подставные лица коррумпированной религиозной мафии. Нам известно, что все окончательные решения принимает Хаменеи (аятолла Хаменеи − духовный лидер Ирана − ред.)".

We note @JZarif’s resignation. We’ll see if it sticks. Either way, he and @HassanRouhani are just front men for a corrupt religious mafia. We know @khamenei_ir makes all final decisions. Our policy is unchanged—the regime must behave like a normal country and respect its people.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) 26 февраля 2019 г.
 
Напомним, 25 февраля Зариф объявил об отставке в Instagram, извинившись за неспособность продолжать службу.
 
Ранее Помпео призвал ужесточить санкции против Ирана из-за разработки Тегераном новых ракет.
 
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Источник: korrespondent.net

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