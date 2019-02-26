Протесты на Гаити привели к гибели 26 человек, еще 77 пострадали. Об этом сообщила в Twitter комиссия по правам человека при Организации американских государств (ОАГ).

"Комиссия мониторит акты насилия, начавшиеся 7 февраля на Гаити. Комиссия подтверждает свою обеспокоенность ситуацией, которая на сегодняшний день привела как минимум к 26 жертвам и 77 пострадавшим", − говорится в заявлении организации.

Cмотрите фотогалерею: Жертвами протестов на Гаити стали 26 человек

Напомним, на Гаити продолжаются акции протеста. Протестующие, большинство из которых проживают в беднейших районах, требуют отставки президента Жовенеля Моиза, обвиняя его правительство в неспособности обеспечить граждан самым необходимым.

Ранее сообщалось о семи погибших в результате беспорядков во время акций.

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Источник: korrespondent.net