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26. 02. 2019

Из Венесуэлы в Колумбию дезертировали сотни военных

Растет число дезертировавших венесуэльских военнослужащих, которые укрываются в соседней Колумбии. Всего уже 270 представителей силовых структур "бежали от диктатуры главы Венесуэлы Николаса Мадуро", сообщило вечером в понедельник, 25 февраля, колумбийское миграционное ведомство.

Дезертировавшие полицейские и солдаты ищут "защиты и помощи", утверждают в Колумбии.

Напомним, 23 и 24 февраля противостояние между силами оппозиции и правительством Мадуро серьезно обострилось. Глава Венесуэлы закрыл границы страны с Бразилией и Колумбией и дал указание полиции и вооруженным силам воспрепятствовать поставкам гуманитарной помощи населению.

Пытаясь предотвратить ее доставку в Венесуэлу, подконтрольные Мадуро военные отряды применили на границах слезоточивый газ. В результате столкновений с военными на границе с Бразилией были убиты минимум два человека, а на границе с Колумбией ранены сотни людей.

Источник: Русская служба Deutsche Welle

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Источник: korrespondent.net

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