Лента RSS
Подписаться на ленту
26 февраля 2019, вторник, 08:56
+3°C
Завтра +2°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,14
  • € 2,43
26. 02. 2019

США заявили об уничтожении 35 боевиков в Сомали

В результате авиаудара в центральной части Сомали были убиты 35 боевиков исламистской группировки Аш-Шабаб, связанной с террористической организацией Аль-Каида. Об этом сообщило Африканское командование Вооруженных сил США в понедельник, 25 февраля.

По информации военных, авиаудар был нанесен накануне, 24 февраля, примерно в 40 километрах к востоку от города Беледуэйне в регионе Хиран.

Целью операции были вооруженные боевики Аш-Шабаб, которые передвигались по местности.

"Этот точный авиаудар является частью более масштабных усилий по поддержке сомалийской национальной армии, поскольку он усиливает давление на террористическую сеть и ее усилия по вербовке в регионе", – заявили американские военные.

Известно, что США регулярно бомбят боевиков группировки Аль-Шабаб. В декабре 2018 года в результате шести авиаударов на юге Сомали погибли, по меньшей мере, 62 исламиста.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Подобрал котенка в подъезде. Оказался котик. Принес домой, отмыл, покормил и все такое. Звоню матери, говорю: "Я себе кота завел, подскажи какое имя ему дать", а она мне: "Лучше бы ты себе девушку завел, да женился поскорее, а то уже с внуками понянчиться охота". В общем, назвал я котика Внук, живем теперь вдвоем. А девушки так и нет.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Минске проходит процесс над главным редактором TUT.by Мариной Золотовой.

Доверяете ли вы официальной версии следствия?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.