Лента RSS
Подписаться на ленту
26 февраля 2019, вторник, 09:34
+3°C
Завтра +3°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,14
  • € 2,43
26. 02. 2019

Адвокаты Манафорта просят дать ему маленький срок заключения

Защита бывшего руководителя штаба Дональда Трампа Пола Манафорта просит суд приговорить его к значительно меньшему сроку, чем предусмотренные по его обвинению 10 лет заключения. Об этом говорится в материалах, опубликованных в базе суда округа Колумбия в понедельник, сообщает ТАСС.

"Манафорт, который на протяжении десятилетий служил четырем президентам США и не имел никакой криминальной истории, представлен в этом суде как "матерый преступник, который нагло нарушил закон и не заслуживает пощады. Мы просим, чтобы суд вынес приговор, который будет значительно ниже установленного законом максимального срока", - говорится в заявлении адвокатов.

Ранее спецпрокурор США Роберт Мюллер заявил, что не видит смягчающих вину обстоятельств в деле Манафорта, который ранее пошел на сделку со следствием. Обвинение считает, что возраст 69-летнего подсудимого и тот факт, что он "понес репутационный ущерб в результате" судебного процесса, также "не являются смягчающими факторами".

Манафорту инкриминируются "сговор против США", отмывание более чем 30 млн долларов, дача ложных показаний, несоблюдение законов о раскрытии информации о лоббировании интересов Украины и работе в качестве незарегистрированного иностранного агента. Прокуратура ранее сообщила, что Манафорт признал себя виновным в преступном сговоре против США и сговоре с целью препятствовать правосудию.

Ранее спецпрокурор Роберт Мюллер рекомендовал суду лишить Манафорта свободы на срок от 19 до 24 лет. Он уверен, что из-за действий политтехнолога правительство США и различные финучреждения лишились миллионов долларов. Суд должен вынести приговор Манафорту 8 марта. 
 
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

Подобрал котенка в подъезде. Оказался котик. Принес домой, отмыл, покормил и все такое. Звоню матери, говорю: "Я себе кота завел, подскажи какое имя ему дать", а она мне: "Лучше бы ты себе девушку завел, да женился поскорее, а то уже с внуками понянчиться охота". В общем, назвал я котика Внук, живем теперь вдвоем. А девушки так и нет.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Минске проходит процесс над главным редактором TUT.by Мариной Золотовой.

Доверяете ли вы официальной версии следствия?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.