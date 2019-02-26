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26. 02. 2019

В США самолет врезался в жилой дом, есть жертвы

В американском штате Флорида легкомоторный самолет врезался в жилой дом. Воздушное судно влетело прямо в спальню дома, сообщает ТСН во вторник, 26 февраля.

"17-летняя девушка, которая находилась в комнате, отделалась легкими ранениями. А вот пилота спасти не удалось", – говорится в сообщении.

По предварительным данным, на борту самолета было два человека – 64-летний инструктор по пилотированию и его младший ученик, который получил травмы.

Сейчас правоохранители изучают причины инцидента.

Напомним, 23 февраля на юго-востоке штата Техас потерпел крушение грузовой Boeing-767 авиакомпании Atlas Air. На борту находились три человека. Все они погибли.

Ранее сообщалось, что в штате Флорида два человека погибли, после того как легкомоторный самолет врезался в стену детского центра.

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Источник: korrespondent.net

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Подобрал котенка в подъезде. Оказался котик. Принес домой, отмыл, покормил и все такое. Звоню матери, говорю: "Я себе кота завел, подскажи какое имя ему дать", а она мне: "Лучше бы ты себе девушку завел, да женился поскорее, а то уже с внуками понянчиться охота". В общем, назвал я котика Внук, живем теперь вдвоем. А девушки так и нет.

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