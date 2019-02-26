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26. 02. 2019

В Николаеве военные разбились в ДТП

В ночь на вторник в Николаеве легковой автомобиль Peugeot 407 с военными врезался в дерево. Погибли двое мужчин и травмирована одна женщина, сообщает региональное управление Нацполиции 26 февраля.

Отмечается, что примерно в 1:50 на пересечении проспекта Центрального и улицы Шоссейной в Заводском районе водитель Peugeot 407 не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и столкнулся с деревом.

"В результате дорожно-транспортного происшествия 29-летний водитель и 29-летний пассажир военнослужащий погибли на месте происшествия, еще одна 32-летняя пассажир, также военнослужащий, с телесными повреждениями доставлена в медицинское учреждение", – говорится в сообщении.

Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП. Продолжаются следственные действия.

Сведения об аварии внесены в ЕРДР по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения (ч.3 ст.286 УК Украины).

ВНИМАНИЕ! Фото содержат сцены смерти и не рекомендуются к просмотру лицам до 18 лет!

Cмотрите фотогалерею: В Николаеве военные разбились в ДТП

Накануне в Выжницком районе Черновицкой области трое сотрудников полиции попали в ДТП и получили травмы. Они возвращались домой на частном авто.

А в Одессе в дорожной аварии погибли два человека. Водитель автомобиля ВАЗ, выехав на перекресток, не справился с управлением и врезался в электроопору.

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Источник: korrespondent.net

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